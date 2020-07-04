Тернопільською місцевою прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення у суді стосовно жителя с. Байківці за ч. 3, 4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Прокурором доведено у суді, що, впродовж квітня – серпня 2016 року, громадянин І., представляючись співзасновником житлового кооперативу та розпорядником будівельної техніки, заволодів понад 1 млн гривень жителів Тернопільщини, які йому повірили та віддали свої кошти.

Одному з жителів краю шахрай пообіцяв посприяти у купівлі котеджу у с. Гаї Гречинські за зниженою ціною, виманивши 581 276 гривень за квартиру, яку не мав повноважень продавати. Іншому – продав земельну ділянку за 322 566 гривень, що належала будівельному кооперативу. Ще один підприємець втратив 198 516 гривень, спокусившись на запропонований зловмисником екскаватор марки «Джісібі». Кошти, отримані обманним шляхом, шахрай привласнив.

Суд, погодившись із пропозицією прокурора, визнав винним громадянина у інкримінованих злочинах та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі із конфіскацією усього майна. Також, заявлено цивільні позови в користь потерпілих, з вимогою відшкодувати завдану їм шкоду, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.