Понад 18 000 гривень втратили жителі обласного центру після спілкування з псевдопрацівниками банку. Громадяни повідомляли невідомим персональні дані, за допомогою який аферисти без труднощів спустошували карткові рахунки краян.

Схема за якою діють аферисти проста й дієва. Незважаючи на численні застереження, кількість ошуканих людей з кожним днем збільшується, розповідають у поліції.

Спершу додзвонювачі або надсилають сповіщення про блокування банківського рахунку, або одразу телефонують потенційній жертві. Вони розповідають про так би мовити про несанкціонований збій операційної системи й технічні причини.

Аби усунути недоліки й вберегти кошти, вони просять власників електронних гаманців уточнити конфіденційну інформацію й назвати код, який приходить на мобільний телефон, що й роблять краяни. Вже згодом перевіривши стан рахунку вони виявлять відсутність заощаджень.

Від такого роду злочину потерпіло двоє мешканців Тернополя. 18-річна потерпіла втратила 1500, а 63-річний тернополянин майже 17 000 гривень.

За даними фактами поліцейські розпочали досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.