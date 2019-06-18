Не розпізнала шахраїв 75-річна тернополянка. Впустила невідомих до помешкання та втратила чималі гроші.

Двоє незнайомок постукали у двері потерпілої 13 червня. Вони представилися працівниками газової служби та повідомили, що оглядають лічильники. Жінка впустила їх до помешкання. Допоки господиня показувала одній шахрайці лічильник та витяжку на кухні, інша непрохана гостя встигла вміло обнишпорити іншу кімнату та знайти заховані в шафі у сумці гроші – 21 тисячу гривень, 5800 доларів та 150 євро. Псевдоробітниці швидко попрощалися та покинули дім, а жінка лише через декілька годин помітила пропажу готівки. Зателефонувала в поліцію.

Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, в першу чергу попросіть її пред’явити посвідчення, також зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати усі обставини даного візиту. Перевірте ретельно почуту інформацію, не поспішайте впускати їх до помешкання, віддавати гроші за будь-які послуги, розмінювати чи міняти купюри. У випадку відмови від надання зазначених документів або при відсутності їх у невідомих, одразу повідомляйте про такі візити поліцейських.