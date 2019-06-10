Двоє мешканців Тернопільщини звернулися до працівників поліції з проханням притягнути до відповідальності невідомих осіб, які незаконно привласнили їх кошти.

Громадяни стали жертвами пседобанкірів, як наслідок – втратили всі заощадження, повідомляють у поліції.

Як розповів житель Заліщицького району, на його мобільний телефон надійшло смс – повідомлення, про те, що банківський рахунок заблоковано. Чоловік зателефонував за вказаним номером телефону, де слухавку підняла невідома особа та представилась працівником фінустанови. Незнайомець попросив уточнити персональні дані, аби активувати електронний гаманець, що й зробив чоловік. Вже згодом коли йому прийшло сповіщення про успішне зняття готівки, краянин зрозумів, що його ошукали.

За аналогічною схемою потерпів й житель обласного центру. З рахунку тернополянин зникло аж 18000 гривень. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 частини Кримінального кодексу України «шахрайство».