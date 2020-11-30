Громадяни продовжують довіряти невідомим особах, які представляються співробітниками фінансових установ.

Аферисти розповідають потенційним жертвам про блокування рахунків, про збій системи та просять назвати персональні дані. Натомість місцеві мешканці після спілкування з пройдисвітами отримують сповіщення про зняття готівки.

Від такого роду злочину потерпіли двоє жителів області. Додзвонювач, який представився працівником банку повідомив тернополянину про автоматизоване блокування карткового рахунку. Аби усунути даний недолік він попросив назвати реквізити електронного гаманця та вміст смс-повідомлення, що й зробив заявник. Вже через певний проміжок часу потерпілий перевірив стан рахунку й виявив відсутність 14000 гривень.

Ще один заявник мешканець Підгаєцького рахунку. Після спілкування з аферистом з кредитки чоловіка зникло 23000 гривень.

За даними фактами правоохоронці розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.