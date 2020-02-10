Жителі Тернопільщини скаржаться на шахрайку, яка обманом виманює кошти у людей.

Зі слів мешканців, жінка представляється волонтеркою та просить кошти на лікування або ж підтримку тварин, пише Терен.

– Шановні волонтери і небайдужі люди! У вашій спільноті знаходиться інтернет-шахрайка. Просимо запам’ятати її. Ніяких коштів не пересилати. Робить скріни і вигадує власну історію, не маючи ніякого відношення до тварин, збирає кошти.

У коментарях під дописом жителі краю зазначають, що ця особа вже не вперше спекулює волонтерством, аби збагатитись на ньому.

Фото з допису