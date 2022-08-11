Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі під назвою «Lemon race» організували у Тернополі. До змагань долучилися 43 шанувальники велоспорту з різних міст України.

Траса пролягала через пересічну місцевість з підйомами та спусками на території Кутківецько-Пронятинського лісу. Протяжність одного кола – до 9 кілометрів.

«Приїхав на ці змагання зі Львова. Не скажу, що легко долати таку місцевість, але це цікаво. Безпосередньо до змагань майже не готувався, тому було непросто. Хоче результати виявилися непоганими», – каже учасник змагань Роман Липовець.

Серед чоловіків віком 18-39 років, які подолали дистанцію 33.880 км, перше місце здобув Назар Старжинський з Рівного. Серед чоловіків віком 40 років і старших першість отримав тернополянин Віталій Бучок. Серед жінок, які подолали дистанцію 8.470 км, перше призове місце посіла Ірина Лєтікова з Одеси.

Після завершення перегонів велосипедисти частували зеленим борщем та лимонадом. Також кожен учасник отримав медаль фінішера.