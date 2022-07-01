Лунав останній дзвоник і сумно звучала “Плине кача”: на Тернопільщині зустріли тіло молодого Героя. ФОТО

Сьогодні у Борщеві зустріли тіло загиблого Героя Миколи Дитка.

Мешканці міста вишли, аби віддати останню земляку захиснику на колінах і з квітами, повідомляють на сторінці Борщівської міської ради.

Священники місцевих церков разом з присутніми помолилися за душу юного захисника України. Для нього лунав дзвінок з рідної школи, а по місті сумно звучали слова “Плине кача”.

Нагадаємо, молодший лейтенант Микола Дитко загинув 27 червня внаслідок артилерійського обстрілу. Йому було лише 26 років…

Вічна пам’ять і вічна слава Герою!

Герої не вмирають!