Любителі підлідної риболовлі масово вийшли на Тернопільський став.

Однак рятувальники кажуть: перебувати там вже небезпечно. Оскільки під час плюсових температурних показників лід швидко тане і тоншає, і рибалки ризикують опинитися у крижаній воді.

Цими днями на Тернопільському ставі рибалки перебували групами. Любителі тихого полювання кажуть, що зараз активність риби зростає, відтак мають хороший улов.

“Рибалка зараз дуже плідна. Ловимо велику рибу і багато. Я вже багато років на льоду, то правила знаю, і дотримуюся їх. Лід поки ще залишається достатньо міцним”, – каже тернополянин Іван Загринчук.

У державній службі з надзвичайних ситуацій області зазначають, чи не кожен рибалка впевнений, що має достатній досвід і, звісно, відчуває межу ризику, яку ніколи не переступить. Втім, така необачна поведінка може призвести до трагічних наслідків, які вже траплялися цього року на водоймах області.

Рятувальники провели профілактичний рейд замерзлим плесом Тернопільського ставу. Бійці служби порятунку розповіли рибалкам про небезпеку весняної криги, яка, на перший погляд, багатьом здається міцною. Вони нагадали рибалкам про те, що мінімальна товщина поверхні льоду, по якій може пройтися людина — 10 см. Також любителям риболовлі розповіли й про способи порятунку та самопорятунку, а також про те, як надавати першу медичну допомогу.