У Тернополі з 8 січня не ввели карантинних обмежень, згідно з рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міській раді. Відтак до 11 січня кожен підприємець працює на власний розсуд: одні дослухались міської влади і не зачинили заклади, а інші вичікують і не працювали 8 січня.

Мер Тернополя Сергій Надал 6 січня рекомендував підприємцям не зважати на рішення уряду про зимовий локдаун і працювати, а вже наступного дня дещо змінив свою риторику, пише Радіо Свобода.

Другий день Різдва, 8 січня, у Тернополі традиційно був вихідним. У попередні роки, до пандемії і карантину, більшість власників закладів не працювали. Адже Різдво на теренах Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини родинне свято і люди намагаються проводити ці дні у сімейному колі.

У Тернополі 8 січня в перший день посилених карантинних заходів, що мають тривати в Україні до 25 січня, були зачинені крамниці, спортивні зали, розважальні заклади не стільки через урядове рішення, як з огляду на свято, тобто, і так прогнозовану відсутність клієнтів.

Однак чимало кав’ярень усе ж працювали, як і невеликі крамниці, зокрема ювелірних виробів, продажу мобільних телефонів. На центральній площі відчинене «Файне зимове містечко» і люди охоче ковзались по льоду, працювали і дитячі атракціони.

«Немає обмежень і додаткових заборон на роботу розважальних містечок. Ми працюємо у звичному режимі, тут, на свіжому повітрі. На новорічні свята було дуже багато людей. На Різдво, у Тернополі традиційно 6 і 7 січня це вихідні і більшість мешканців їдуть по селах. 50% бізнесу працює нині, а 50% відпочиває не через карантин, а через різдвяні свята. Де логіка? Якщо у нас було 15 тисяч хворих удень і не вводили локдаун, а зараз 5 тисяч, то де логіка? Рішення мерії адекватне, що не треба вводити карантинні обмеження. Бо бізнес це не витримає», – каже підприємець Тарас Ковальчук.

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6 січня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не посилювати карантинні заходи, а суб’єктам господарювання порадила забезпечити роботу з дотриманням усіх протиепідемічних заходів в умовах карантину, але не зачинятися.

«Бережіть себе та своїх рідних», – написав до мешканців на сторінці у фейсбуці мер Тернополя Сергій Надал.

«Протягом останніх днів у нас не те, що немає зростання кількості хворих, але, навпаки, спостерігається зменшення. Суб’єктам господарювання рекомендуємо не припиняти свою діяльність, а здійснювати, як раніше», – наголосив міський голова Сергій Надал 6 січня.

Деякі підприємці говорили Радіо Свобода, що не хочуть платити штраф, а тому не працювали 8 січня. У центральному універмазі були відчинені окремі відділи на першому поверсі.

«Другий поверх не працює, промисловий відділ не працює. Нам сказали у місті працювати на свій розсуд, бо так виглядає їхнє рішення. Хочете працюйте і платіть штрафи, якщо прийде перевірка», – говорить адміністратор ЦУМу Марія Гурська.

За інформацією поліції, у місті працювали 10 груп правоохоронців, які перевіряли дотримання підприємцями вимог Кабміну.

«Сьогодні працюємо профілактично, проводимо роз’яснювальну роботу. Більшість закладів зачинені, бо на Тернопільщині традиційно святкують другий день Різдва. Зазвичай, люди не дуже працюють. Ми попереджаємо тих, які порушують рішення уряду. Склали 3 протоколи на підприємців в обідню пору», – повідомив Сергій Крета, керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Тернопільській області.

Хоча через дорогу від приміщення Головного управління поліції була відчинена кав’ярня, в якій сиділи відвідувачі.

– Позитивно ставлюсь до обмежень уряду. Треба , щоб люди посиділи вдома, не ходили у ресторани. Бо страшна хвороба і треба стриматись. Міська влада не має права скасовувати рішення уряду. Для чого мер це робить? Виходить, що він один такий.

– Залежно, які працюють крамниці. Продуктові працюють, а інші – як хочуть. Думаю, що ніякий локдаун не розпочався у нас, – говорили мешканці Тернополя.

Після рекомендації підприємцям працювати й ігнорувати рішення уряду, мер Тернополя Сергій Надал буквально наступного дня змінив риторику і припустив, що таки після свят може зрости чисельність хворих на COVID.

У своєму пості у фейсбуці він повідомив: «Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих – ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Якщо показники захворюваності зменшуються – карантин послаблюють. Якщо показники збільшуються – карантин посилюють, відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету міністрів».

У міській раді стверджують, що у Тернополі зменшилась кількість хворих на COVID-19, є вільні місця у лікарнях міста. Оскільки немає інфікованих серед дітей, тому влада планує розпочати навчання для школярів молодших класів у звичному режимі, а старшокласники займатимуться за змішаною формою, тобто групами через день.

Тим часом у Львові ресторатори дослухались до урядового рішення і зачинили ресторани та кав’ярні, працювали лише «на винос». А ось натовпи людей, переважно туристів, були протягом усього дня на різдвяному ярмарку, роботу якого міська влада Львова не припинила на ці вихідні.

Із 8 січня український уряд запровадив карантин, на цей раз зимовий і дещо менш суворий, ані ж було весною. Представники влади сподіваються, що призупинять поширення коронавірусної інфекції.

Упродовж локдауну, а це два з половиною тижні, заборонена робота закладів громадського харчування. Вони можуть працювати лише на доставку замовлення чи на винос.

Забороняється робота непродовольчих ринків та ярмарків, сфери побутового обслуговування населення. Також заборонено проведення масових заходів, роботу закладів культури та розважальної діяльності. Не можуть приймати відвідувачів і спортивні та фітнес-центри. У храмах може одна особа перебувати на 5 квадратних метр, якщо на вулиці між людьми не допускається дистанція до 1,5 м, то теж така служба заборонена.

Усі різдвяні локації мають припинити роботу, зокрема, промислові та продуктові ярмарки, атракціони, ковзанки.

У час зимового локдауну дозволена робота продуктових магазинів, аптек, крамниць побутової хімії, ветеринарних, періодичної преси. Можуть працювати салони краси і перукарні, але за попереднім записом. Готелі теж відчинені для клієнтів.

Джерело: Радіо Свобода