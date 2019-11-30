У Тернопільському районі не розминулося дві іномарки. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 листопада близько 18:50 в селі Біла.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Броди-Тернопіль автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в NISSAN PRIMASTAR.

Водія VOLKSWAGEN з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, забоями,гематомами та іншими травмами госпіталізували до лікарні.

Потрапила до медзакладу і пасажирка з іншого авто. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.