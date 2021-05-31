Вчора увечері на вулиці Микулинецькій у Тернополі сталася ДТП.

За словами очевидців, які опинилися на місці події, легковий автомобіль “КІА” сірого кольору та вантажівка рухалися в одному напрямку. Білий мікроавтобус, за кермом якого перебував водій напідпитку, виїхав на смугу зустрічного руху, добряче вдарив легковий автомобіль “КІА”, який відразу відкинуло на вантажівку. Про це повідомляють Тернополяни.

Як стверджують свідки ДТП, по зовнішньому вигляду водія мікроавтобуса було одразу видно, що він п’яний. У мікроавтобусі перебував ще один пасажир – чоловік. В легківці на литовських номерах їхав темношкірий студент – іноземець та українська дівчина.

Усіх чотирьох госпіталізували медики – водій “КІА” скаржився на болі у нозі – у нього попередньо діагностували перелом лівої кінцівки.

На місці події працювали правоохоронціі рятувальники. Рух на цій ділянці дороги був утруднений.