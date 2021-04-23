22 квітня на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення від жительки Шумська про те, що чоловік зачинився у квартирі та не відповідає на телефонні дзвінки.

Відтак, виникла підозра на погіршення його стану здоров’я.

На виклик вирушив черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники провели розвідку, під час якої по висувній драбині потрапили у квартиру, де виявили та врятували чоловіка. У нього була підозра на інсульт.

До місця події направлено працівників екстреної медичної допомоги.