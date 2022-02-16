Потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї температурні показники підвищуватимуться до дев’яти градусів тепла. Незначні морози можливі нічної пори.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність. Переважно обійдеться без істотних опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 4º морозу, вдень 3 – 9º тепла.

«Лютий поступово скидає капелюха перед березнем… Надалі в Україні ще теплішатиме – щезнуть з темряви “мінуси”, навіть у нічні години температура повітря перевищуватиме нуль градусів. У денні години передбачається до кінця тижня +3 +8 градусів. Щоправда, вітер на тижні часом весело розганятиметься до сильного, проте це – звична картинка цього перехідного сезону. Із потеплінням на тижні прийдуть в Україну хмарні вологі атмосферні фронти, які підживлятимуть перші весняні квіточки, скромні клумби коло будинків, вічні городи та розкішних кольорів поля наші», – повідомила синоптик Наталка Діденка.

За попередніми прогнозами, тенденції з потепління на Тернопільщині зберігатимуться. Втім, разом із підвищенням температурних показників, прийдуть опади.