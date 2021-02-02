У першій декаді лютого погода на Тернопільщині буде строкатою. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вночі можливі невеликі заморозки, а вдень температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла.

Температурні перепади дивуватимуть жителів західного регіону. Періодично спостерігатимуться хвилі похолодання та потепління, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Поки що стабільною буде лише ожеледиця, вона може суттєво ускладнювати рух транспортних засобів.

«Неймовірно строкатою 2-го лютого буде температурна картинка в Україні. У вівторок циклон, який сьогодні в Україні сипле снігом і навіть ллє дощами, поїде далі. А його місце тимчасово займе антициклон. Тому суттєві опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця! Юний лютий продовжуватиме буцати ногами на гойдалці – в середині тижня в більшості областей України потепліє, а в кінці тижня, впродовж п’ятниці-суботи-неділі знову підсиляться морози».

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до вихідних у регіоні пройдуть невеликі опади: дощі та мокрий сніг. Через заморозки ще більше загостриться проблема ожеледиці на автошляхах.