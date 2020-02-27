Наприкінці тижня на Тернопільщині похолоднішає.

За прогнозами Укргідрометцентру, місцями у регіоні пройдуть дощі з мокрим снігом. Втім, з наступного тижня весняне тепло повернеться.

Черговий циклон на ім`я Zehra у четвер пересунеться з Данії на Балтику і потягне за собою своїх родичів, атмосферні фронти, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Один з них опиниться в Україні.

«Тому 27-го лютого у більшості областей очікується волога погода з дощами, а на Заході – з мокрим снігом. Там така фаза опадів стане можливою через похолодання до +2+6 градусів. Не забуваємо про вітер. Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень Схід України ще побуде у сухій погоді – задощить аж надвечір, а в західних областях та на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, а ввечері – прояснить. До кінця тижня, вихідними, похолодає ще на кілька градусів, проте з понеділка знову потепліє».

Отже, цими днями зберігатиметься мінлива погода, що характерно лютнево-березневій порі. Втім, попередні прогнози синоптиків обіцяють ранню і теплу весну.

Софія Романська