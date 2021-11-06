Тренування з володіння зброєю організовують на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Долучитися до занять можуть всі охочі жителі краю, які мають намір стати власниками зброї.

Навчальні заняття тривають близько трьох годин. Насамперед учасників вишколу знайомлять з теорією використання зброї, а потім показують, як це робити на практиці.

«Програма має назву «Власник зброї». Вона розрахована на те, щоб навчити тих, у чиїй власності є зброя, користуватися нею. У групі: від 4 до 10 чоловік на вид зброї. До кожного учасника тренувань – індивідуальний підхід. У програмі вишколу передбачений і догляд за зброєю, а також рекомендації щодо вибору стрілецького спорядження. Під час першого тренувального заняття представлені основи техніки стрільби, відтак учасники тренувань могли отримати базові навички стрільби. Інструктори давали професійні рекомендації щодо покращення стрілецьких навичок», – каже координатор тренувальних занять Костянтин Басараб.

Тренувальні заняття організовують обласна федерація прикладної стрільби і Клуб «Люті їжаки». Під час курсу «Власник зброї» всі охочі на Тернопільщині можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.