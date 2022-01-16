Тренування зі стрільби організовують на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Заняття проводить обласна федерація прикладної стрільби і Клуб оборонної стрільби «Люті їжаки».

Тренувальні заняття тривають близько трьох годин. Насамперед учасників вишколу знайомлять з теорією використання зброї, а потім проводять практичні заняття.

“Свята продовжуються, але й тренування ніхто не скасовував. Заняття проводимо для власників карабінів, дробовиків, спеціальних засобів і тих хто має намір стати власником зброї. Проходять заняття на полігоні в селі Біла. Зі собою обов’язково потрібно мати спорядження: захист очей, захист слуху, рукавиці, інше спорядження за можливістю. Заняття розпочинаються о 10.00: теорія 30 хвилин, практична частина 120 хвилин. Для тих хто хоче стати власником зброї, або спробувати себе як стрільця можна взяти на прокат спорядження та зброю. В одному тренінгу може брати участь від 1 до 6 людей. Попередньо необхідно реєструватися”, – каже координатор тренувальних занять Костянтин Басараб.

Під час курсу «Власник зброї» всі охочі на Тернопільщині можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.