Тренування з володіння зброєю організовують на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Заняття проводять досвідчені інструктори, відвідати їх можуть всі охочі.

Програма має назву «Власник зброї». Її реалізовують представники обласної федерації прикладної стрільби і Клуб оборонної стрільби «Люті їжаки». Насамперед учасників вишколу знайомлять з теорією використання зброї, а потім показують, як це робити на практиці.

«Заявляйте про бажання потрапити на тренування, щоб ми сформували групи і провели тренування насичено, продуктивно і не нудно! Програма розрахована на те, щоб навчити тих, у чиїй власності є зброя, користуватися нею. У групі: від 4 до 10 чоловік на вид зброї. До кожного учасника тренувань – індивідуальний підхід. У програмі вишколу передбачений і догляд за зброєю, а також рекомендації щодо вибору стрілецького спорядження. Під час першого тренувального заняття представлені основи техніки стрільби, відтак учасники тренувань могли отримати базові навички стрільби. Інструктори давали професійні рекомендації щодо покращення стрілецьких навичок», – каже координатор тренувальних занять Костянтин Басараб.

Під час курсу «Власник зброї» всі охочі на Тернопільщині можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.