Тренування для власників зброї організовують на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя.

Під час курсу всі охочі жителі краю можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.

Програма має назву «Власник зброї». Вона розрахована на те, щоб навчити власників зброї користуватися нею. Як повідомив координатор тренувальних занять Костянтин Басараб, викладають курс професійні інструктори. «До кожного учасника тренувань – індивідуальний підхід. У групі – від 4 до 10 чоловік на вид зброї. У програмі вишколу передбачений і догляд за зброєю, а також рекомендації щодо вибору стрілецького спорядження. Під час першого тренувального заняття представлені основи техніки стрільби, відтак учасники тренувань можуть отримати базові навички стрільби».

Заняття організовують обласна федерація прикладної стрільби і Клуб оборонної стрільби «Люті їжаки». Учасникам курсу необхідно подбати про захист очей, захист слуху та інше спорядження.