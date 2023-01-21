Тренування для власників зброї влаштували на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Організувала заняття обласна федерація прикладної стрільби і Клуб оборонної стрільби «Люті їжаки».

Вишкіл зібрав охочих навчитися користуватися зброєю. Насамперед учасники освоювали теоретичну частину, а потім безпосередньо вчилися користуватися зброєю. Заняття тривало протягом шести годин.

«Це заняття для власників карабінів, дробовиків, спеціальних засобів. Ми його традиційно проводимо на полігоні у селі Біла. Усім учасникам обов’язково мати таке спорядження: захист очей (окуляри ), захист слуху (біруші, навушники), рукавиці, інше спорядження по можливості і наявності. Ми наші заняття традиційно ділимо на теоретичну і практичну частини. Працюємо за такими етапами: стійка, вкладка, постріл, маніпуляції зі зброєю; вивірка; пристрілка; тестування. Для проведення тренінгу нам потрібно від 2 до 10 осіб», – каже координатор тренувальних занять Костянтин Басараб.

Під час курсу «Власник зброї» всі охочі на Тернопільщині можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.