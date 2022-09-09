Тренування зі стрільби організовують вихідними на Тернопільщині.

Заняття пройдуть на військовому полігоні у селі Біла. Долучитися закликають власників зброї.

Тренування проводять досвідчені інструктори. Насамперед учасників вишколу знайомлять з теорією використання зброї, а потім показують, як це робити на практиці.

«Організовуємо тренування для власників карабінів, дробовиків, спеціальних засобів. Заняття проводимо на полігоні у селі Біла. Учасникам потрібно мати із собою спорядження: захист очей (окуляри), захист слуху (біруші, навушники), рукавиці, інше спорядження за можливістю і наявністю. Триває заняття 2 години: 30 хвилин теорії, практична частина триває 90 хвилин. У групі працює від 2 до 10 людей», – розповів співорганізатор Косянтин Басараб.

Організовують заняття представники обласної федерації прикладної стрільби і Клуб оборонної стрільби «Люті їжаки». Під час курсу «Власник зброї» всі охочі на Тернопільщині можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.