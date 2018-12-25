“Люті їжаки” вчать жителів Тернопільщини користуватися зброєю. ФОТО

25/12/2018 Розмір тексту:

Тренування щодо використання карабіну і рушниці провели на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Організувала заняття обласна федерація прикладної стрільби і Клуб оборонної стрільби «Люті їжаки».

Тренувальне заняття тривало близько трьох годин. Насамперед учасників вишколу знайомили з теорією використання зброї, а потім показували, як це робити на практиці.

«Програма має назву «Власник зброї». Вона розрахована на те, щоб навчити тих, у чиїй власності є зброя, користуватися нею. У групі: від 4 до 10 чоловік на вид зброї. До кожного учасника тренувань – індивідуальний підхід. У програмі вишколу передбачений і догляд за зброєю, а також рекомендації щодо вибору стрілецького спорядження. Під час першого тренувального заняття представлені основи техніки стрільби, відтак учасники тренувань могли отримати базові навички стрільби. Інструктори давали професійні рекомендації щодо покращення стрілецьких навичок», – каже координатор тренувальних занять Костянтин Басараб.

Під час курсу «Власник зброї» всі охочі на Тернопільщині можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.

Софія Романська