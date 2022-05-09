«Власник зброї» — тренування під такою назвою організовують на військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Заняття проводить обласна федерація прикладної стрільби і Клуб оборонної стрільби «Люті їжаки».

Тренування організовують для власників карабінів, дробовиків, спеціальних засобів. Під час занять жителі краю можуть освоїти стрілецькі навички, а також навчитися користуватися різними видами зброї.

«Тренування заплановане на суботу. Можуть долучатися власники карабінів, дробовиків, спеціальних засобів. Заняття проходять на полігоні у селі Біла. Серед спорядження обов’язково потрібно мати захист очей (окуляри), захист слуху (беруші, навушники), рукавиці, інше спорядження по можливості і наявності. Потрібно завчасно зареєструватися, щоб ми сформували групи і провели тренування насичено, продуктивно і не нудно. У групах працює від 2 до 10 людей», – зазначає координатор тренінгу Костянтин Бесараб. Тренувальні заняття тривають близько трьох годин. Насамперед учасників вишколу знайомлять з теорією використання зброї, а потім проводять практичні заняття.