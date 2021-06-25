Головний критерій підбору джерела світла на кухню – це практичність і зручність. Але не потрібно забувати, що оригінальний і одночасно з тим невигадливий дизайн може стати візитною карткою кухні і центральним елементом комфорту. При виборі варто орієнтуватися не тільки на технічні параметри і критерії, але і на зовнішнє виконання.

Найпростіший варіант – звична конструкція і плафон з оригінальним кольором від найяскравіших до нейтральних відтінків. Вибираючи люстри на кухню не зайвим буде звернутися в каталог інтернет-магазину «Brille». Там є величезна кількість моделей, спрямованих на реалізацію будь-яких клієнтських запитів. Покупцям не важко буде знайти і вибрати доступну люстру, враховуючи бюджет і переваги.

Матеріал люстр

Занадто низькі люстри необхідно вибирати з міцного матеріалу. Якщо люстра буде висіти високо, тоді можна вибирати кришталь, пластик і скло. Бажано вибирати не мазкий матеріал, здатний відштовхувати бруд, воду і жири. Тканинні і паперові моделі слід ігнорувати, а вибирати тільки скляні або пластмасові варіанти. Якщо люстра доповнена деревом, його рекомендується захистити лаком.

Люстри з паперовими декоративними елементами хоч і красиво виглядають, але вони не є практичними і вдалими саме для кухні. Тим більше вони займуть багато місця. Краще вже вибирати люстри підвіси з практичними плафонами. Хоча щодо їх виконання для кухні також варто задуматися.

Стилі кухонних люстр

Сьогодні виробники пропонують на вибір кілька варіантів стилів, з огляду на загальні запити і переваги покупців:

Сучасний. Центральним елементом категорії є підвісні конструкції. Є кілька плафонів, які кріпляться шнурком чи ланцюжком. Плафони робляться з прозорого або напівпрозорого скла; Класика. Елегантні і витончені форми. Такі люстри доповнюються бронзою, склом і кришталевими елементами; Лофт. Ідеальний варіант для кухні. Найчастіше комплектуються на довгому шнурі, а плафони робляться зі скла. Простий і лаконічний дизайн; Модерн. Незвичайні і одночасно з тим креативні форми у вигляді кубів, циліндрів і квадратів.

Обов’язково потрібно звернути увагу на необхідний рівень освітлення. На кухні воно повинно бути яскравим і білим.

«Brille» – найкращий помічник у організації освітлення В інтернет-магазині кожен бажаючий знайде люстру, що відповідає на 100% вимогам. Клієнти можуть попередньо вибрати оптимальний варіант і отримати консультації з урахуванням бюджету, індивідуальних переваг і параметрів вибору.