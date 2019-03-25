Після досить вдалого вояжу на край Європи, у Португалію, на збірну України сьогодні чекає матч з лідером групи (пишу без іронії – формально на нинішній момент так і є) – збірною Люксембургу.

Гасло країни (“Ми хочемо залишатися тими, хто ми є”) майже повністю справджується у справах футбольних – один з європейських “карликів” віддавна й дотепер здебільшого обмежується локальними успіхами у поєдинках із собі подібними й, напевно, тішиться тим, що є на європейській футбольній карті ще й такі “гранди”, як Андорра, Гібралтар чи Сан-Марино, на тлі яких вдається виглядати солідніше. Втім, можна сказати, що величезна кількість набитих за роки виступів у кваліфікаційних групах гуль ні-ні та й переростає у певну зміну якості: у відборі до Кубку світу-2018 збірна Люксембургу наробила галасу, відібравши 4 очки у білорусів, 1 – у болгар і, нарешті, створивши справжню громову сенсацію, відстоявши нульову нічию у Франції в матчі проти майбутніх чемпіонів світу.

Що стосується збірної України, то досі в неї не виникало якихось проблем у матчах з люксембуржцями: у трьох зіграних поєдинках (одному товариському і двох офіційних) незмінно фіксувався рахунок 3:0. Судячи майже з усіх прогнозів тернопільських вболівальників на гру Люксембург – Україна, не повинна відчути особливих труднощів команда А.Шевченка і сьогодні. Однак так само, можливо, думали декілька днів тому і гравці збірної Литви, а що вийшло…

Анатолій Крохмальний, автор і ведучий програм на ТВ-4 – 0:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 0:2

Сергій Чапрак, сільський голова с. Підгороднє – 2:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 0:3

Роман Петришин, пенсіонер – 1:2

Ігор Лабінський, співробітник охоронної фірми – 0:2

Резюме: майже повна одностайність щодо підсумку матчу. Осторонь стоїть лише прогноз голови Підгороднянської сільради. Я навіть ще раз перепитав його, однак пан війт наполіг саме на такому результаті. Що ж, футбол уже давно привчив до того, що у ньому може трапитися всяке. Однак хотілося б, щоб оте “всяке” трапилося” не 25 березня і не у Великому Герцогстві Люксембургу.

Ігор Дуда