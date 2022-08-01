“Людина з великим серцем та чистою душею: стало відомо про загибель у Часовому Яру ще одного тернополянина. ФОТО

Страшна трагедія в селищі Часів Яр, де внаслідок російського ракетного удару загинуло багато цивільних та військових, зокрема з Тернопільщини, гірким болем відгукнулася в серцях українців. Особливо важко рідним, близьким та колегам загиблих.

Так сьогодні стало відомо, що під час тієї страшної трагедії загинув працівник тернопільського представництва відомого медичного центру “Лазерхауз”. Про це повідомила пресслужба медичного закладу, передає 0352.ua.

“Страшна історія та важка втрата для нашої родини Лазерхауз дорого співробітника Єрмакова Олексія Леонідовича. Участь, якої він не заслуговував – страшна війна забрала життя нашого захисника. Олексій працював завгоспом в Компанії «Лазерхауз» з моменту заснування та відкриття нашого філіалу в Тернополі.

Людина з великим серцем та чистою душею, майстер на всі руки, котрий мав варіанти вирішення всіх питань та завдань. Колега, який завжди прибігав на поміч та підтримував свій колектив, він був не просто співробітником Компанії, а частиної нашої великої сім’ї. Майже з початку війни, Олексій доблесно захищав нашу країну та свободу, а ми, протягом цього часу – допомагали його батальйону з забезпеченням всього необхідного.

9.07 Олексій більше не потребував нашої допомоги в забезпеченні його батальйону.. в цей день його не стало. Він загинув від ракетного удару у місті Часів Яр. Але герої не вмирають! Ми ніколи не забудемо та не пробачимо! Олексій назавжди залишиться в наших серцях.

У Олексія в Тернополі лишилися дружина та донька, якщо хтось має можливість долучитися до допомоги родині, ми залишаємо номер карти дружини. Картка ПриватБанк 5168757402609954 Єрмакова Руслана”, – йдеться у повідомленні.