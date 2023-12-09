“Людина з великої літери”: на фронті загинув вчитель з Тернопільщини

На Донеччині загинув захисник з Тернопільщини Андрій Богданович Савчук.

Свій останній бій наш земляк прийняв ще 23 листопада, проте про його загибель офіційно повідомили лише вчора.

Андрій Савчук був стрільцем – помічником гранатометника. Проживав у Кременці. Йому було 43 роки. Про це повідомили у Кременецькій РДА.

Із великим смутком сприйняла звістку про загибель колеги освітянська спільнота Кременеччини.

“ГОРЕ… Освітянська родина Кременеччини знову у жалобі… На полі бою за Батьківщину, за рідних, близьких, за нас із вами віддав своє життя Учитель, Товариш, Батько і Син – Савчук Андрій… Це – Людина дійсно з великої літери. Він безмежно любив свій рідний край, своїх учнів та вихованців, був таким “позитивом”, “душею компанії”, невгамовним туристом, спортсменом, безвідказним другом… Був… Дійсно, ця проклятуща війна забирає від нас найкращих. Царство небесне тобі, друже, вічна пам’ять…”, – написала голова освітянської профспілки Лілія Чечуріна.

Сьогодні, 9 грудня в обідню пору тіло Героя зустрінуть у рідному Кременці. Похоронять Андрія Савчука у неділю на Калинівському кладовищі.

Кременчан просять гідно зустріти та вшанувати земляка, який віддав життя за волю та незалежність України.