Відійшов у вічність відомий тернопільський лікар Євген Юліанович Голик.

Про непоправну втрату повідомили у лікарні швидкої допомоги, де працював Євген Юліанович.

“Лікар, що усе своє життя рятував людські життя. Людина великого серця, професіонал своєї справи, наставник, який понад 40 років пропрацював у КНП “ТМКЛШД”, з них понад 25 років – на посаді застуника головного лікаря з лікувальної роботи.

У нашій пам’яті Євген Юліанович завжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи, Людиною з великої літери!”, – ідеться на сторінці лікарні.