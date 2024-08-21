На 92 році життя перестало битись серце справжньої людини-легенди Чорткова та нашого краю – Макотерського Юхима Фотійовича.

Відмінник освіти України, краєзнавець, активний громадський діяч, депутат 8 скликань Чортківської міської ради (а це 26 років депутатської діяльності!), рекордсмен Книги Реєстрації Рекордів України у номінації «Людські досягнення» за максимальний термін безперервного обрання в депутати міськради, «Почесний громадянин міста Чорткова», член НСКУ, автор багатьох книжок на історичну тематику, друкувався у місцевій, обласній, всеукраїнській пресі та українській газеті «Час і події» (Чикаго, США), дипломант нагороди «Звитяга-2017»… І навіть цей перелік – далеко не повний, розповідають у Чортківській міській раді.

Юхим Макотерський народився на Лановеччині. У 1958 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, після інституту по направленню приїхав у Чортків. Працював інженером-механіком на ремзаводі три роки, опісля був директором обласної автошколи.

“У Чорткові і далеко за його межами Юхима Фотійовича знали, напевно, усі. Знали та поважали, бо цього він заслужив своєю завзятістю, своєю працею, своїм патріотизмом, своєю освіченістю, своїм невпинним бажанням бути дотичним до процесів, до покращення, до змін. Він і сам був змінами!”, – зазначають у міській раді.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю. Поховають Макотерського Юхима Фотійовича на центральному міському кладовищі.

Керівництво та колектив Чортківської міської ради висловлюють найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати всім рідним та близьким Юхима Фотійовича.

“Світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях…”, – ідеться у повідомленні міської ради.