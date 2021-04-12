У суботу ввечері невідомі підпалили очерет в одному із сіл Кременецького району.

Внаслідок такого вчинку ймовірно постраждали і загинули чимало диких тварин. Очевидець поділився відео пожежі, пише Терен.

– Ви будь-коли бачили людей з порожниною в голові (я теж ні), але не одноразово бачив їхні зовсім незрозумілі вчинки. 10 квітня 21:30 (ніч) с. Кушлин горить підпалений очерет посеред дерев, вогонь розходиться в різні боки, поряд немає жодною живої (людської) душі, – пише Коля Коваль.