Неоднозначна подія сталася вчора (19 жовтня) у Тернополі. Правоохоронці зупинили маршрутку, що курсувала під номером №15, за перевищення кількості пасажирів у салоні. Люди вирішили стати на захист водія й вийшли на вулицю для участі в конфлікті з поліцією.

Відеозапис інциденту було оприлюднено на сторінці спільноти в мережі Фейсбук користувачкою Stix Crow. Відповідно до її допису, випадок стався на вулиці Золотогірській, пише 0352.ua.

На відео можна побачити відразу кілька автомобілів поліції, значну кількість інших маршруток, а також юрбу людей, що оточила одну з машин правоохоронців.

У мережі люди жваво відреагували на ситуацію, даючи їй кардинально протилежні оцінки та встряваючи у дискусії в коментарях.

“Поліція зупинила маршрутку за перевищену кількість людей в салоні. А люди вийшли на захист перевізника”, – написав Володимир Петришин.

“Що ж тут справедливого? Ми на межі червоної зони, тому треба дотримуватись правил. Стадо, яке нічо не бачить, і не чує, бо тре їхати. Поки в кожному під’їзді не помре сусід від ковіду, доти нічого не зрозуміють…”, – прокоментував Віктор Перевізник.

“Сказали тільки сидячі і по десять гривень за проїзд, а їм все мало. Мало. Хочуть народ приманити на свій захист”, – прокоментував Тарас І…

“Люди не за водіїв обурюються, кожному на роботу треба, в маршрутках тільки сидячі зробили, а на дистанційну роботу когось відправили? У вас певне машина є, або робота близько, а то б простояли годину-півтора в таку погоду ввечері, то б самі бойкотували”,- відписала на це Наталія Л…

“Коло Подолян щодня стоїть по 6 – 7 маршруток 18 , в той час, коли людей на зупинці тьма, всі стоять і мерзнуть. 22-і взагалі не довозять людей до зупинки, а зупиняються швидше і втікають, як злодії ! То як можна везти лиш сидячих, коли на зупинках чекають ЛЮДИ по 40 хв, а то і годину!!! Невже, за цей час не можна перевозити сидячих??? Водії звинувачують владу і своїх роботодавців, кажуть, що їм сказали, якщо вони поїдуть без команди, оплачувати зарплату їм не будуть! А де насправді ПРАВДА?”, – написала Лана Л…

Обставини інциденту з’ясовуються.