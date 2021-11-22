“Люди свободи — гаранти Незалежності”, – експозицію під такою назвою репрезентували у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Тут представлені історії 26 людей, які боролися за Україну.

Як повідомив директор музею Євген Філь, виставка розповідає про 26 особистостей, які домоглися відновлення незалежності України. “Це поети й політики, військові та музиканти, науковці й художники, релігійні діячі. Хтось боровся за свободу народу, хтось за свободу творчості, думки, хтось зі зброєю в руках, а хтось — із пензлем. За незалежність багато українців віддали своє життя. І сьогодні, у День Гідності та Свободи, ми продовжуємо згадувати їхні імена. Завдяки їм, свобода стала реальністю для кожного з нас”.

Експозицію організували Український інститут національної пам’яті і Центр досліджень визвольного руху. Діятиме виставка протягом тижня. Її відвідати зможуть всі охочі.