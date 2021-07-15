У Скалаті люди зібралися на подвір’ї лікарні і не давали столичним правоохоронцям забрати «швидку», придбану за кошти громади.

За словами голови Скалатської ОТГ Петра Савончака, автомобіль швидкої допомоги вони придбали через електронну систему “Prozorro” на початку 2021 року і вже з квітня її використовували для потреб жителів громади.

«Сьогодні у Скалат приїхали представники виконавчої служби міста Київ. Розповідають, що за рішенням Голосіївського райсуду «швидку» вони змушені конфіскувати, мовляв, вона була незаконно придбага попередніми власниками. Оригіналу ухвали суду нам не надали», — каже голова ОТГ Петро Савончак.

Відомо, що поліцейські забрали ключі від машини та техпаспорт. Та люди разом із представниками місцевої влади не мають наміру віддавати автомобіль, адже переконані – рішення і сама конфіскація незаконними, пишуть Тернополяни.

На подвір’ї лікарні люди намагалися відстояти машину та не давали представникам поліції забрати майно, що належить громаді. Керівництво ОТГ вимагає залишити “швидку” у Скалаті до встановлення всіх обставин та винних осіб.

Чим завершився конфлікт – читайте згодом.