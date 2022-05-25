Люди повертаються додому: на Тернопільщині поменшало переселенців

На Тернопільщині поменшало переселенців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Наразі у регіоні зареєстровано 82 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Частина переселенців вже повернулася додому у звільнені від російських окупантів міста. Деякі внутрішньо переміщені особи працевлаштувалися на Тернопільщині.

“В області наразі зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб. Люди, які у нас жили, починають повертатися до своїх домівок. Кількість людей зменшується. На сьогодні в області зареєстровано 82 тис. осіб. Статус безробітних отримали 665 людей, 127 осіб знайшли роботу у Тернопільській області”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині планують збудувати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Вони тут зможуть перебувати до завершення війни російськими загарбниками.