4 липня УПЦ МП відзначила пам’ять «усіх святих на Русі просіявших», до яких церква Московського патріархату традиційно відносить і сім’ю останнього російського царя Миколи ІІ, більше відомого як «Микола кривавий».

З нагоди свята у Почаївській лаврі відслужили урочисту літургію, під час якої намісник монастиря митрополит Володимир нарікав на непросту долю «Святої Русі», якій з політичних причин тепер дали «унізітєльную» назву:

«…Ми з вами живемо в православній країні. І не даремно вона носила таку назву «Свята Русь». Хоч в силу склавшихся обставин політичних поміняли назву із «Святої Русі» і дали… і люди тепер кічаться унізітєльною назвою…»

Історію свята «всіх святих в земле Русской просіявших» та особливе ставлення до нього в УПЦ МП описали і на сайті Почаївської Лаври та закликали своїх прихожан молитись за Росію до російської царської сім’ї, із надією на скоре відновлення Російської імперії з монархічним правлінням:

«…Наше слово и наша молитва прежде всего – к новомученикам и исповедникам Российским. Как мы молимся им? Горе нам, если мы не видим этого шествия русских святых, и прежде всего – новомучеников Российских и царственных наших мучеников…

Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей нового ангела-хранителя – царя Миколая Александровича. Цар принял страдания со всем православным народом – и тепер пребывает вместе с ним. Он отдал свою жизнь и жизнь своих чад за Православную Русь, и тепер имеет особое дерзновенне ходатайствовать за нее пред Господом. Разве не достигла уже своего пика сатанинская программа по разложению России? Болем чем когда-либо нуждается именно сейчас в молитвах царя-страстотерпца наша многострадальная Родина.

Прославление царственных страстотерпцев и всех новыхмучеников и исповедников Российских должно быть актом покаяния всего православного народа, полным и подлинным нашим отделением от революции, длящейся не семьдесят лет, как принято говорить, а гораздо дольше – до сегодняшнего дня. Но без молитвы к новым святым канонизация их будет бесплодной, все разговоры о государственном устройстве на христианских основах, о спасении России, о восстановлении православной монархи будут бесплодными. Русь без вождя? Но только корда прославленный царь увидит, что печаль наша по Бозе, он сам приблизит нам Божия, а не человеческого избранника.

Пока нет у всех нас глибокого покаяния, что значит это прославление? Жертва царственных страстотерпцев за Россию не может без покаяния бать воспринята Россией…»

Втім, це не перший випадок пропаганди російського православного монархізму в Почаївській Лаврі. «За Збручем» повідомляв, що в оздобленні одного з храмів Лаври в якості святих зображена російська царська сім’я, а один з монахів заявляв, що відновлення православної монархії є одним із найактуальніших питань у наш час. У свою чергу намісник лаври митрополит Володимир називав безбожниками та язичниками тих, хто започаткував відзначення Незалежності України.

Минулого ж тижня священник УПЦ МП очолив мітинг під Верховною Радою України, учасники якого виступили за об’єднання з Росією з «православним царем».