Співробітники поліції з’ясовують, чи приватний підприємець порушив законодавство та використав заборонені препарати при оброблені земельних угідь на території Шумської міської громади Кременецького району.

До співробітників Шумського відділення поліції почали надходити повідомлення від жителів одного із сіл про те, що сільськогосподарська фірма обробляє орендовані поля поблизу їх населеного пункту шкідливими речовинами. Люди скаржилися на погане самопочуття та загибель бджіл.

Виїхавши на місце події, поліцейські вилучили сільгосптехніку за допомогою якої обприскували поле, де росте ріпак. Її поміщено на арештмайданчик для з’ясування усіх обставин події.

Наразі призначено експертизи для встановлення порушень зі сторони агропідприємства.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 247 Кримінального кодексу України – порушення законодавства про захист рослин. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до двох років.