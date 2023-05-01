Запідозрити мене у надмірно великих симпатіях до мешканців “файного” міста важкувато: їхнє масове безкультур’я, вперте ігнорування ними усіх можливих правил цивілізованого співіснування майже щоденно дратують, а подеколи й шокують.

“П’яна” їзда, що стала нормою; гидкі матюки майже на кожному кроці; звичка засмічувати середовище, де живеш; далеко не дитячі, зате безкарні витівки “мажорної” публіки плюс (як я міг забути!) вбрані у вишиванки корисливість і бажання обдурити ближнього, притаманні як простолюду, так і, з дозволу сказати, еліті нашого славного краю – все це та багато іншого, доповнюючи одне одного, гармонійно формують почуття глухої антипатії до місцевого люду. Звісно, не до всіх – інакше легко можна зійти за якогось антисоціального мізантропа – але до значної його частини.

Вже якось доводилося писати про спортивний майданчик за будівлею гуртожитку відомого місцевого університету. Доволі занедбане, давно не ремонтоване покриття і стандартний набір тренажерів дають змогу сяк-так займатися на ньому, хоча подеколи, особливо в теплу пору року він доволі сильно нагадує скотарню або свинарник – що більше до вподоби. Майданчик ніби відноситься до університетського містечка, але вчащає сюди, як мовиться, “і сліпий, і кривий”. Причому, далеко не завжди для того, щоб займатися фізкультурою. Залишені купи різнокольорових обгорток, пляшки з-під пива та всілякої іншої слабоалкогольної гидоти, поліетиленові пакети, порозкидані крекери й шматки бутербродів – таку картину регулярно залишають тут численні “бидлячі” компанії. Якось написав крейдою великими буквами “Бики, не смітіть!”, однак цей виховний прийом, різновид якого дає ефект на собаках, коли їх тицяють мордою в зроблену ними калюжу чи купку, виявився марним – бидлота як загаджувала майданчик, так і продовжує його загаджувати.

Втім, минулої суботи, прийшовши сюди, був приємно здивований присутністю двох симпатичних хлопців, які ретельно прибирали все, залишене двоногими істотами зі свідомістю пітекантропів. Як виявилося, студенти-першокурсники, вочевидь, ще не зіпсуті “кодексом поведінки” їхньої старшої братії, за власною ініціативою вирішили навести лад на майданчику. Моя найперша думка була: “Даремна ваша праця, хлопці – щось на зразок сізіфової”. Її я й висловив двом ентузіастам. Ми всі разом скрушно розвели руками. Далі я заходився бігати периметром майданчика, а хлопці продовжили свою роботу: підмітали, виривали траву з-під тренажерів… Прощаючись з ними, я ще раз подумав, через скільки часу майданчик набуде свого звичного, тобто засміченого завдяки старанням груп “биків” вигляду… Хоча ця зустріч трохи просвітлила душу й вселила надію, що не все ще в “файному” (ну й приклеїлося ідіотське назвисько!) місті так погано, якщо є ще в ньому отакі юнаки. Тільки от диспропорція між ними, тобто людьми, і зграями (табунами, стадами) людиськ (або ж бидлоти) видається дуже вже великою І, на жаль, не на користь перших…