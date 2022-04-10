Після страшних злочинів, скоєних російською вояччиною проти мирного українського населення, на справжнє єство кремлівського режиму відкриваються очі навіть у тих, хто раніше тішився дружбою з ним. Колишній прем’єр-міністр Італії й екс-президент клубу “Мілан” Сільвіо Берлусконі заявив, що він глибоко розчарований і засмучений поведінкою президента Росії Владіміра Путіна. Берлусконі, який упродовж багатьох років підтримував тісні дружні стосунки з російським лідером, сказав, що Путін має взяти на себе повну відповідальність в очах усього світу за вторгнення в Україну. “Я познайомився з ним 20 років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії та миру… Але нині Росія не може заперечувати своєї відповідальності за масові вбивства мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах України”, – зазначив Берлусконі.

Футболіст збірної Польщі та грецького клубу АЕК Гжегож Крихов’як після нападу рашистів на Україну вирішив залишити “Краснодар”, за який ще недавно виступав. Таким чином він підтримав Україну. “Це було тяжке, але очевидне рішення. З початком війни я уважно стежив за тим, що відбувається в сусідній країні. Наслідки війни для всього світу, особливо для України, є і будуть величезними. Там гинуть звичайні люди, діти. На це важко дивитися, серце розривається, я не міг зробити інакше, тому пішов. Чи це був особистий протест? Не хочу так називати. Я відчував усередині, що це просто потрібно. З повним розумінням наслідків, які можуть впасти на мене. Це було моє моральне особисте рішення”,- пояснив польський півзахисник.

Відомий український тренер Мирон Маркевич висловився на тему російського вторгнення в Україну. “Цю нечисть треба гнати з знашої землі. Ми маємо нарощувати наш військовий потенціал, не давати їм ніде спуску. Рано чи пізно вони заберуться звідси. Я вже прожив життя і такої єдності нашої нації, як зараз, ніколи не бачив. Про це мріяли мої батьки. Я щасливий, що дожив до того часу, коли Україна має націю. Так, дуже складно буде, проте я вірю, що українська армія може дати гідну відсіч цим нелюдам, які тільки й можуть, що вбивати мирних людей. Мабуть, після провалу на київському напрямку їхня головна мета — окупувати південь та схід України, але тут багато залежатиме від місцевої самооборони, бо чув, що деякі керівники наших міст стали колаборантами, і це найгірше. Тому я й кажу, що цю нечисть треба гнати з наших територій якнайшвидше. Зараз увесь світ побачив суть російської людини, хоч їх і людьми назвати складно”, – сказав він.

Головний тренер збірної України U-18 Сергій Нагорняк висловив свою думку стосовно населення Росії: “Вибачте за грубість, але не можу втриматися: росіяни – це не народ, а біомаса. Найбагатша у світі країна з величезними ресурсами, при цьому кожен п’ятий за межею бідності, кожен третій обігріває дім дровами, їхні олігархи жирують, а 75% населення підтримують знищення України. Так, у них є нормальні люди, але їх мало. Що є показовим: серед російських спортсменів нормальних людей майже немає. Позатикали язики в дупи і вдають, що їх це не стосується”.

Головний редактор журналу “Футбол” Артем Франков розповів, хто його вразив та розчарував серед футбольних людей під час війни: “У поганому сенсі мене здивував Тимощук. З одного боку, я його розумію, але дивіться – он Ракіцький взяв і пішов із “Зеніту” в цій ситуації. Раніше казали, що Ракіцький – “сепар”, не співає гімн, не тримає руку на серці, але ось вам Тимощук, який тримав руку на серці та співав гімн! Як виявилося, головне, – це те, що людина робить, а не що вона каже. Тимощук – це дуже серйозний урок нам усім: треба вчитися сприймати глибинну суть речей, а не показуху. Більше того, Анатолій із Луцька, а завжди вважалося, що західні українці більше патріоти, ніж східні люди, які, як би це сказати, більш радянські. Виявилося – питання лише у тому, наскільки кожна окремо взята людина любить гроші, а наскільки – рідну країну”.