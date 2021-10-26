На Тернопільщині щодня зростає кількість охочих вакцинуватися. Відтак під центрами щеплення утворюються довжелезні черги.

Тернополянка Анастасія Поліщук розповідає, що процедури вакцинації довелося чекати у черзі майже три години. Жінка щеплення отримала на проспекті Злуки у Тернополі.

“Три години чекала своєї черги. Дуже багато людей зійшлося під обід. Можливо, то пов’язано з новим карантином. Люди не хочуть проблем і вакцинуються. Для мене насамперед важливо захисти себе і своє здоров’я. На роботі вимоги вакцинуватися немає, то моя ініціатива. Попри те, що я перехворіла, вирішила вакцинуватися”.

Додамо, на Тернопільщині діє 15 центрів масової вакцинації та 56 пунктів щеплення. Імунізуватися там можна без попереднього запису. Минулими вихідними в області провели понад 11 тисяч процедур щеплення. За словами директорки департаменту охорони здоров’я області Ольги Ярмоленко, загалом із початку вакцинальної кампанії уже щеплено 355 208 тисяч осіб.