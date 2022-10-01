Людей “вирізали” з автомобіля: на трасі Броди-Тернопіль сталося серйозне зіткнення. ФОТО

У Золочівському районі рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, де травмованого 3 людей

30 вересня о 19:26 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що поблизу с. Суховоля Золочівського району на автодорозі Р-39 Броди-Тернопіль, відбулося зіткнення двох автомобілів “ВАЗ 2111” та “Ford C-Max”.

До місця події було направлено рятувальників 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Броди.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрату проводились роботи по деблокуванню двох потерпілих з автомобіля “ВАЗ 2111” та відключенню акумуляторних батарей в автомобілях.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано трьох осіб, яких із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську міську лікарню.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.