Людей, котрі покинули свої домівки через війну, закликають стати на квартирний облік

Люди, які покинули свої домівки через війну і хочуть жити у Тернопільській громаді, можуть стати на квартирний облік.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Тернополя Сергій Надал. З 25 жовтня вже розпочався прийом документів у ЦНАП на вул. Острозького 6 у Тернополі.

На квартирний облік потрібно ставати також і тим, хто хоче отримати тимчасове житло.

«З 25 жовтня розпочався прийом документів на реєстрацію внутрішньо-переміщених осіб, які мають стати на квартирний облік у нашому місті. Є постанова Кабміну, яка регулює окремий порядок постановки на облік внутрішньо переміщених осіб. Всі ті, хто розраховує отримати тимчасове житло в нашій громаді, вони обов’язково мають стояти на квартирному обліку. Тому скористайтеся цією можливістю», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, наразі на квартирний облік зареєструвалося троє переселенців. У ЦНАП реєстрація відбувається щодня.