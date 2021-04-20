Рятувальники ліквідували пожежу в 5-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку.

19 квітня 2021 року о 22.13 год. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в м. Тернопіль по вул. Фабрична, на третьому поверсі, п’ятиповерхового житлового будинку.

По прибутті до місця виклику розвідкою встановлено, що виникла пожежа електрощитової на площі 3 м. кв.

Внаслідок пожежі знищено електрощитову на площі 3 м кв.

Гасіння пожежі ускладнювалось сильним задимленням сходової клітини та частини квартир. Внаслідок чого пожежно-рятувальним підрозділом за допомогою пожежної автодрабини врятовано 6-ть людей, з них 3-є дітей із верхніх поверхів будинку (3-й, 4-й та 5-й поверхи).

Пожежа локалізована о 22.24 год., ліквідована 22.38 год.

До ліквідації пожежі залучалися: черговий караул 3 ДПРЧ, відділення ЧСПТ АРЗ СП на пожежній автодрабині та працівники ОКЦ Головного Управління.

Потерпілих внаслідок пожежі не має. Окрім врятованих людей проведено евакуацію 7-ми людей з нижніх поверхів.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.