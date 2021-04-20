Рятувальники ліквідували пожежу в 5-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку.
19 квітня 2021 року о 22.13 год. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в м. Тернопіль по вул. Фабрична, на третьому поверсі, п’ятиповерхового житлового будинку.
По прибутті до місця виклику розвідкою встановлено, що виникла пожежа електрощитової на площі 3 м. кв.
Внаслідок пожежі знищено електрощитову на площі 3 м кв.
Гасіння пожежі ускладнювалось сильним задимленням сходової клітини та частини квартир. Внаслідок чого пожежно-рятувальним підрозділом за допомогою пожежної автодрабини врятовано 6-ть людей, з них 3-є дітей із верхніх поверхів будинку (3-й, 4-й та 5-й поверхи).
Пожежа локалізована о 22.24 год., ліквідована 22.38 год.
До ліквідації пожежі залучалися: черговий караул 3 ДПРЧ, відділення ЧСПТ АРЗ СП на пожежній автодрабині та працівники ОКЦ Головного Управління.
Потерпілих внаслідок пожежі не має. Окрім врятованих людей проведено евакуацію 7-ми людей з нижніх поверхів.
Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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