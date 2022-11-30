“Любив життя, був веселим і ніколи не відмовляв у допомозі”: на фронті загинув командир з Тернопільщини

27 листопада на Донеччині, під час бою з окупантами, внаслідок отриманих поранень загинув молодший сержант Прокопчук Андрій Анатолійович, 1986 року народження,

Про важку втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

Андрій Прокопчук проживав у селі Андрушівка нині Кременецького району. Служив командиром мотопіхотного відділення.

“Загибель Андрія стала тяжкою втратою для його родини та друзів. Він любив життя, був веселим, товариським, ніколи не відмовляв у допомозі друзям та знайомим. Постійно був усміхнений, любив пожартувати і завжди йшов до своєї мети.

Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Андрія!”, – написав Вадим Боярський.

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом.