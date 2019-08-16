Від початку року на полях області сталося близько тисячі пожеж через спалювання післяжнивних залишків. Це утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

Загалом пожежі в екосистемах охопили площі понад 800 га. Це призвело не лише до погіршення якості ґрунтів, а й до загибелі тварин. Люди продовжують нехтувати забороною розведення вогню на полях, – каже начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференц. Найчастіше порушують селяни та фермери.

«Штрафи за спалювання післяжнивних залишків становлять для громадян: від 170 до 340 грн. для посадових осіб – від 340 грн. до 1360 грн. Якщо спалювання відбувається на території природно-заповідного фонду, для підприємців передбачені такі штрафи: 850 – 1700 грн. Якщо спалювання призвело до тяжких наслідків, то порушника можуть притягнути до кримінальної відповідальності».

Екологи стверджують: велика кількість пожеж пов’язана з незначною відповідальністю. Експерти припускають: у разі збільшення штрафів, а також запровадження регулярних перевірок екологічної інспекції, таких порушень поменшало б.

З приходом осені люди починають спалювати сухе листя та сміття. Відтак екологічна інспекція проводитиме спеціальні рейди з виявлення порушників.

Софія Романська