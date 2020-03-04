На початку весни в області значно побільшало пожеж. Стаються вони здебільшого через людську халатність, спалювання природних залишків і сміття, – зазначають рятувальники. Відтак жителів краю просять відмовитися від цієї звички. Порушників каратимуть штрафами.

Внаслідок необережного поводження з вогнем чи звичайної людської халатності на відкритих територіях, господарських угіддях, уздовж транспортних магістралей, на узбіччях і навіть практично у центрі населених пунктів горить суха рослинність. Кількість таких пожеж не зменшується, – констатує речниця державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Крупа. Шкода від самовільного й неконтрольованого спалювання рослинних залишків становить велику небезпеку.

«При спалюванні трави на присадибних територіях або стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, що веде, в свою чергу до знищення диких рослин та тварин. Виникає загроза лісових пожеж і загоряння житлових будинків. Якщо пожежі виникають на місцевості через яку проходять високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза. Дим і вогонь є напівпровідниками і за відповідних умов здатні стати причиною закорочення ЛЕП. Ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів. Для їх гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х кілометрів на годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості, розмір таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази».

Додамо, за спалювання природних залишків передбачені штрафи від 340 до 1360 гривень. Для підприємців стягнення становлять від 850 до 1700 гривень.

Софія Романська