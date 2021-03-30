Любителям спалювати сміття і траву тепер “світить” до 6 тисяч гривень штрафу

За самовільний підпал трави відтепер доведеться заплатити штраф від 3060 до 6120 грн. Верховна Рада посилила відповідальність за спалення природних залишків та порушення правил безпеки. Таке рішення прийняли через масові пожежі в екосистемах.

Екологи посилення відповідальності за самовільні підпали та порушення правил пожежної безпеки підтримують. Адже це не лише шкодить здоров’ю, а й знищує цілі екосистеми, пошкоджує рослинний покрив, забруднює повітря шкідливими випарами.

“Разом із природними залишками горить багато різного сміття. Внаслідок цього у повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких — отруйні для людини. Саме вони часто стають причиною першіння в горлі та кашлю. А дим, який вивільняється після спалювання пластику, сприяє різним респіраторним захворюванням і хворобам легень. Окрім цього, величезна шкода навколишньому середовищу, в результаті це призводить до незворотних процесів”, – каже еколог Олег Бондаренко.

Додамо, відтепер за знищення або пошкодження лісу вогнем доведеться заплатити штраф від 4590 до 15300 грн. Якщо порушення допускають чиновники, то адміністративні стягнення значно більші.