За самовільний підпал трави відтепер доведеться заплатити штраф від 3060 до 6120 грн. Верховна Рада посилила відповідальність за спалення природних залишків та порушення правил безпеки. Таке рішення прийняли через масові пожежі в екосистемах.

Екологи посилення відповідальності за самовільні підпали та порушення правил пожежної безпеки підтримують. Адже це не лише шкодить здоров’ю, а й знищує цілі екосистеми, пошкоджує рослинний покрив, забруднює повітря шкідливими випарами.

“Разом із природними залишками горить багато різного сміття. Внаслідок цього у повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких — отруйні для людини. Саме вони часто стають причиною першіння в горлі та кашлю. А дим, який вивільняється після спалювання пластику, сприяє різним респіраторним захворюванням і хворобам легень. Окрім цього, величезна шкода навколишньому середовищу, в результаті це призводить до незворотних процесів”, – каже еколог Олег Бондаренко.

Додамо, відтепер за знищення або пошкодження лісу вогнем доведеться заплатити штраф від 4590 до 15300 грн. Якщо порушення допускають чиновники, то адміністративні стягнення значно більші.