Ювілейні змагання з мандрівництва «Снігохід-2021» зібрали на Тернопільщині любителів зимових пригод з усієї України. Випробовували свої сили у зимових видах спорту юнаки та дівчата від 12 до 35 років.

Долучилися до ювілейних змагань понад 200 учасників. Вони поділилися на 72 команди, які зіткнулися з цікавими пригодами, адже маршрут до контрольних пунктів вони складали самостійно. Також традиційно після фінішу кожен зміг відігрітися, поїсти та відновити свої сили.

Змагання стартували у селі Саранчуки на Бережанщині. Це батьківщина відомого націоналіста, захисника інтересів української церкви Івана Гавдиди. Учасники поєдинків побували на славетному місці, де Іван Гавдида проводив свої перші табори для молоді з усієї України.

“На початку змагання були популярні тільки серед пластунів, але з часом стали брати участь й інші громадські організації, спортсмени та аматори. Оргкомітет “Снігохід-Х” вирішив внести зміни в положення про змагання, змінивши нижні вікові межі учасників з 14 до 12 років. Йдемо на зустріч попиту, адже зголошуються юні мандрівники та мандрівниці під керівництвом своїх виховників чи навіть батьків, тому варто піти на зустріч”, – зазначив комендант змагань Назар Гапій.

Нагадаємо, що “Снігохід″ – це всеукраїнські зимові змагання з мандрівництва, які проводять уже десять років поспіль з метою залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку.