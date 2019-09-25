Черговий факт надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище задокументували працівники Теребовлянського відділу поліції.

Щоб уникнути відповідальності житель районного центру пропонував грошові кошти працівнику поліції.

Як повідомляють у поліції, подія трапилася в понеділок, 23 вересня. Підозрюваний, аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння запропонував поліцейським хабар. Протиправні дії чоловіка задокументували під час передачі 5000 гривень одному із працівників поліції.

Відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 369 ККУ « нaдaння нeпpaвoмipнoї вигoди cлyжбoвiй ocoбi, щo зaймaє вiдпoвiдaльнe cтaнoвищe» Санкція статті штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.