Любиш їздити, люби маршрутку штовхати. ФОТО

24/02/2019 0
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У Тернополі стався черговий конфуз із маршруткою.

У самому центрі міста, на перехресті вулиць Руської-Хмельницького-Гоголя, заглох автобус 14 маршруту. Відтак, пасажирам довелося штовхати транспортний засіб, аби той доїхав до зупинки. Через це утворилися чималі затори, повідомляє Терен.

Нагадаємо, не так давно проїзд у тернопільських маршрутках вкотре подорожчав.

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