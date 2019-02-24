Любиш їздити, люби маршрутку штовхати. ФОТО

24/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі стався черговий конфуз із маршруткою.

У самому центрі міста, на перехресті вулиць Руської-Хмельницького-Гоголя, заглох автобус 14 маршруту. Відтак, пасажирам довелося штовхати транспортний засіб, аби той доїхав до зупинки. Через це утворилися чималі затори, повідомляє Терен.

Нагадаємо, не так давно проїзд у тернопільських маршрутках вкотре подорожчав.